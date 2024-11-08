2024.11.08 10:50

В Вильнюсе ищут пропавшую женщину: пожарные открыли квартиру, полиция опросила соседей

 
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt
Ieškoma Lina Velykytė
Ieškoma Lina Velykytė
ФОТО: Asmeninis archyvas / Delfi koliažas

В Вильнюсе продолжаются интенсивные поиски 36-летней Лины Великите. Близкие сообщили о ее пропаже 31 октября.

Брат пропавшей Донатас сказал, что версии есть разные, но делиться ими не пожелал.

„У меня есть несколько предположений, но расследованием занимается полиция“, – сказал он.

Мать и брат пропавшей забеспокоились, когда женщина в конце октября не приехала в Пасвальский район на День поминовения усопших. Брат Великите Донатас в интервью изданию Kauno diena сказал, что 25 октября утром он еще говорил по телефону с мамой и сестрой.

Потом звонил в воскресенье, но никто не ответил, 31 октября телефон уже был выключен. Близкие сначала думали, что Лина работает с пациентами (женщина работает психологом).

Однако 1 октября она не приехала на могилу отца в Пасвальский район, телефон был выключен.

Донатас сообщил об исчезновении сестры по номеру 112. Он сказал, что ему показалось, что сначала полиция не уделяла расследованию должное внимание, но когда о пропаже женщины стали писать СМИ, расследование стало активнее.

Вильнюсская прокуратура о поисках Великите сказала Delfi, что „расследование начато, проводят запланированные действия“.

По сведениям Delfi, пожарные-спасатели помогли полиции попасть в арендуемую женщиной квартиру в микрорайоне Виршулишкес и в офис на ул. А.Гоштауто, где она принимала пациентов. Полиция также опросила соседей, проверила больницы. В банк передан запрос о том, как обстоят дела с платежами с карты женщины.

„Я надеюсь, полиция что-то узнает“, – сказал Донатас.

Он заметил, что сестра любила ходить с работы домой пешком.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номеру 112.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии