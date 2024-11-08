В Вильнюсе ищут пропавшую женщину: пожарные открыли квартиру, полиция опросила соседей

Брат пропавшей Донатас сказал, что версии есть разные, но делиться ими не пожелал.
„У меня есть несколько предположений, но расследованием занимается полиция“, – сказал он.
Мать и брат пропавшей забеспокоились, когда женщина в конце октября не приехала в Пасвальский район на День поминовения усопших. Брат Великите Донатас в интервью изданию Kauno diena сказал, что 25 октября утром он еще говорил по телефону с мамой и сестрой.
Потом звонил в воскресенье, но никто не ответил, 31 октября телефон уже был выключен. Близкие сначала думали, что Лина работает с пациентами (женщина работает психологом).
Однако 1 октября она не приехала на могилу отца в Пасвальский район, телефон был выключен.
Донатас сообщил об исчезновении сестры по номеру 112. Он сказал, что ему показалось, что сначала полиция не уделяла расследованию должное внимание, но когда о пропаже женщины стали писать СМИ, расследование стало активнее.
Вильнюсская прокуратура о поисках Великите сказала Delfi, что „расследование начато, проводят запланированные действия“.
По сведениям Delfi, пожарные-спасатели помогли полиции попасть в арендуемую женщиной квартиру в микрорайоне Виршулишкес и в офис на ул. А.Гоштауто, где она принимала пациентов. Полиция также опросила соседей, проверила больницы. В банк передан запрос о том, как обстоят дела с платежами с карты женщины.
„Я надеюсь, полиция что-то узнает“, – сказал Донатас.
Он заметил, что сестра любила ходить с работы домой пешком.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номеру 112.