В Вильнюсе ищут пропавшую женщину: пожарные открыли квартиру, полиция опросила соседей

Брат пропавшей Донатас сказал, что версии есть разные, но делиться ими не пожелал.

„У меня есть несколько предположений, но расследованием занимается полиция“, – сказал он.

Мать и брат пропавшей забеспокоились, когда женщина в конце октября не приехала в Пасвальский район на День поминовения усопших. Брат Великите Донатас в интервью изданию Kauno diena сказал, что 25 октября утром он еще говорил по телефону с мамой и сестрой.

Потом звонил в воскресенье, но никто не ответил, 31 октября телефон уже был выключен. Близкие сначала думали, что Лина работает с пациентами (женщина работает психологом).

Однако 1 октября она не приехала на могилу отца в Пасвальский район, телефон был выключен.