В Вильнюсе горели двери Минобороны, Генпрокуратуры и других учреждений: подозреваемый задержан

По данным Delfi, в 7.13 в Министерстве обороны сработала сигнализация. Дежурный заметил дым на первом этаже здания, пламени не было видно. В министерство направлены 4 пожарные машины и автомобиль с лестницей. Также прибыл большой отряд полиции.
Горела входная дверь здания. Пожар был быстро потушен.
Представитель армии сообщила, что после просмотра записей видеокамер выяснилось, что был совершен поджог. К двери подошел мужчина, облил ее горючей смесью и поджег, затем убежал.
До этого пожара аналогичный инцидент произошел на недалеко расположенном проспекте Гедиминаса. Около 6 часов утра там подожгли дверь кафе.
Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что задержан подозреваемый (1984 г.р.), в его организме было 0,63 промилле алкоголя.
Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала, что первое сообщение о поджоге поступило в 5.40 ч. - горели деревянные конструкции у здания Генеральной прокуратуры.
После этого, около 6 ч., были подожжены двери здания на ул. Одмину. В здании находится несколько учреждений, включая староство Старого города. В 6.40 ч. на ул. Лабдарю был подожжен мусорный контейнер, перед этим его притащили к дверям здания Государственной службы по защите прав детей и усыновлению.
Начато расследование по факту уничтожения имущества опасным для общества способом.