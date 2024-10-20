В Вильнюсе горели двери Минобороны, Генпрокуратуры и других учреждений: подозреваемый задержан

Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала, что первое сообщение о поджоге поступило в 5.40 ч. - горели деревянные конструкции у здания Генеральной прокуратуры.

После этого, около 6 ч., были подожжены двери здания на ул. Одмину. В здании находится несколько учреждений, включая староство Старого города. В 6.40 ч. на ул. Лабдарю был подожжен мусорный контейнер, перед этим его притащили к дверям здания Государственной службы по защите прав детей и усыновлению.