2024.10.20 10:29

В Вильнюсе горели двери Минобороны, Генпрокуратуры и других учреждений: подозреваемый задержан

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Policija prie KAM
Policija prie KAM
ФОТО: Delfi

Рано утром в воскресенье большое количество пожарных расчетов были подняты на ноги из-за сообщения о пожаре в Министерстве обороны.

По данным Delfi, в 7.13 в Министерстве обороны сработала сигнализация. Дежурный заметил дым на первом этаже здания, пламени не было видно. В министерство направлены 4 пожарные машины и автомобиль с лестницей. Также прибыл большой отряд полиции.

Policija prie KAM

Горела входная дверь здания. Пожар был быстро потушен.

Представитель армии сообщила, что после просмотра записей видеокамер выяснилось, что был совершен поджог. К двери подошел мужчина, облил ее горючей смесью и поджег, затем убежал.

До этого пожара аналогичный инцидент произошел на недалеко расположенном проспекте Гедиминаса. Около 6 часов утра там подожгли дверь кафе.


Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что задержан подозреваемый (1984 г.р.), в его организме было 0,63 промилле алкоголя.

Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала, что первое сообщение о поджоге поступило в 5.40 ч. - горели деревянные конструкции у здания Генеральной прокуратуры.

После этого, около 6 ч., были подожжены двери здания на ул. Одмину. В здании находится несколько учреждений, включая староство Старого города. В 6.40 ч. на ул. Лабдарю был подожжен мусорный контейнер, перед этим его притащили к дверям здания Государственной службы по защите прав детей и усыновлению.

Начато расследование по факту уничтожения имущества опасным для общества способом.

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