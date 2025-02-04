В Вильнюсе горела квартира в многоквартирном доме

Пожар начался в Вильнюсе, на ул. С.Станявичаус, 4 февраля, в 12.47 ч. Горел балкон на четвертом этаже 9-этажного дома.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала, что на месте происшествия пожарные были уже через 6 минут после вызова.

На балконе горел шкафчик и предметы домашнего обихода.

„От жара лопнули стекла на балконе, лопнул стеклопакет балконной двери и окна в комнате. Была сильно задымлена квартира“, – сказала Зданявичене.

Пожарные-спасатели вывели из квартиры двоих пожилых людей и передали их в руки врачей. Пострадавших увезли в больницу.