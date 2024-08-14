2024.08.14 10:23

В Вильнюсе горел дом – погибли два человека

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Pranešama apie gaisrą Vilniuje: soduose dega namas, žuvo du žmonės
Pranešama apie gaisrą Vilniuje: soduose dega namas, žuvo du žmonės
ФОТО: Jaunius Matonis | Delfi

В Вильнюсе, около 9 ч. по номеру 112 поступило сообщение о пожаре по адресу Рудаусю Соду 13-ои. Горел дачный дом. Во время пожара погибли мужчина и женщина.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные силы Вильнюсского управления, информация о происшествии передана на Станцию ​​скорой медицинской помощи Вильнюсского округа.

„Когда приехали пожарные, одноэтажный деревянный дом горел открытым пламенем. Пожарные с дыхательными аппаратами проникли внутрь и обнаружили двух человек, их вынесли на улицу и сейчас реанимируют. По предварительным данным, их реанимируют врачи“, – рассказала Elta представитель Департамента противопожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене.

Позже сообщили, что находившиеся в доме люди погибли.

По словам местных жителей, в доме жила пожилая пара. Мужчина когда-то работал директором библиотеки Академии наук, был профессором. По предварительным данным, погибшим было около 90 лет.

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