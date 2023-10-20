В Вильнюсе горел автомобиль Mercedes-Benz

Инцидент произошел в 21 ч. На место происшествия выехали две автоцистерны.
По предварительным данным, загорелся ехавший автомобиль. Пока работали пожарные-спасатели, движение регулировала полиция.
По данным дежурного Департамента пожарной безопасности и спасения, во время инцидента никто не пострадал.
В 21.28 ч. пожарные-спасатели с места происшествия сообщили, что пожар ликвидирован.
Водитель рассказала, что не сразу заметила, что машина горит. Водители других машин сигналили ей и показывали, что машина горит. Пожар начался в задней части автомобиля, потом дым пошел и спереди, Mercedes-Benz остановился.
Причина пожара выясняется.
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