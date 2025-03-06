В Вильнюсе дядя отравил наркотиками годовалую племянницу

Delfi сообщал, что 22 августа 2024 г., в 10 ч. в Антакальнисскую больницу была доставлена и госпитализирована годовалая девочка с симптомами наркотического опьянения.
Полиция сразу сказала, что родители ребенка связаны с вызовами из-за наркотиков.
Однако на этот раз виновным признали дядю малышки Артураса Алекандравичюса, он был осужден за хранение небольшого количества наркотиков, об этом сообщил портал alfa.lt.
Вильнюсский участковый суд приговорил Александравичюса к 60 суткам ареста. Мужчина уже был судим за хранение наркотиков и кражу.
Он рассказал полиции, что за неделю до несчастья он вернулся из реабилитационной клиники и поселился в семье брата. У брата и его жены тоже были проблемы с наркотиками, поэтому Александравичюс вскоре вернулся к старым привычкам.
В то утром он пошел в туалет, чтобы принять карфентанил.
„Я растворил его в воде, сделал инъекцию, потом шел в комнату, руки держал в карманах, видимо, когда доставал руки из карманов, мог высыпать наркотики или уронить пакет“, – сказал Александравичюс.
После этого Александравичюс заснул.
„Спустя какое-то время в комнату прибежала жена брата, стала кричать, что ребенок отравился наркотиками. Я проснулся, стал плакать, кричать, просил скорее вызвать скорую, сказал, что скажу, что наркотики были мои. Брат с женой боялись, что вина падет на них“, – вспоминал он.
„Когда приехали врачи, племянница не дышала. Я сидел в комнате и ждал полицию“, – продолжил он.
Из-за отравления здоровью ребенка нанесен ущерб, но жизнь девочке удалось спасти.