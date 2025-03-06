В Вильнюсе дядя отравил наркотиками годовалую племянницу

Delfi сообщал, что 22 августа 2024 г., в 10 ч. в Антакальнисскую больницу была доставлена и госпитализирована годовалая девочка с симптомами наркотического опьянения.

Полиция сразу сказала, что родители ребенка связаны с вызовами из-за наркотиков.

Однако на этот раз виновным признали дядю малышки Артураса Алекандравичюса, он был осужден за хранение небольшого количества наркотиков, об этом сообщил портал alfa.lt.

Вильнюсский участковый суд приговорил Александравичюса к 60 суткам ареста. Мужчина уже был судим за хранение наркотиков и кражу.