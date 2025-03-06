2025.03.06 13:23

В Вильнюсе дядя отравил наркотиками годовалую племянницу

 
Витянис Мишкинис
ru.DELFI.lt
Švirkštas
Švirkštas
ФОТО: DELFI / Robertas Narmontas

В августе прошлого года в Вильнюсе в состоянии комы в больницу была доставлена годовалая девочка. Ребенок отравился наркотиками. Правоохрана выявила виновника - это дядя малышки, который жил в семье своего брата. Мужчина нечаянно рассыпал на полу карфентанил.

Delfi сообщал, что 22 августа 2024 г., в 10 ч. в Антакальнисскую больницу была доставлена и госпитализирована годовалая девочка с симптомами наркотического опьянения.

Полиция сразу сказала, что родители ребенка связаны с вызовами из-за наркотиков.

Однако на этот раз виновным признали дядю малышки Артураса Алекандравичюса, он был осужден за хранение небольшого количества наркотиков, об этом сообщил портал alfa.lt.

Вильнюсский участковый суд приговорил Александравичюса к 60 суткам ареста. Мужчина уже был судим за хранение наркотиков и кражу.

Он рассказал полиции, что за неделю до несчастья он вернулся из реабилитационной клиники и поселился в семье брата. У брата и его жены тоже были проблемы с наркотиками, поэтому Александравичюс вскоре вернулся к старым привычкам.

В то утром он пошел в туалет, чтобы принять карфентанил.

„Я растворил его в воде, сделал инъекцию, потом шел в комнату, руки держал в карманах, видимо, когда доставал руки из карманов, мог высыпать наркотики или уронить пакет“, – сказал Александравичюс.

После этого Александравичюс заснул.

„Спустя какое-то время в комнату прибежала жена брата, стала кричать, что ребенок отравился наркотиками. Я проснулся, стал плакать, кричать, просил скорее вызвать скорую, сказал, что скажу, что наркотики были мои. Брат с женой боялись, что вина падет на них“, – вспоминал он.

„Когда приехали врачи, племянница не дышала. Я сидел в комнате и ждал полицию“, – продолжил он.

Из-за отравления здоровью ребенка нанесен ущерб, но жизнь девочке удалось спасти.

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