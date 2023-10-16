В Вильнюсе два ДТП парализовали движение – повреждены два тягача и три легковушки

Полиция информировала, что в 12 ч. поступило сообщение о том, что на проспекте Конституциёс, на круговом перекрестке, произошло массовое ДТП. По словам звонившего, столкнулись два тягача и три легковых автомобиля.

На место происшествия, кроме полиции, выезжали врачи и пожарные-спасатели.

Выяснилось, что произошло несколько ДТП.

На ул. Гележинё Вилко, рядом с кольцевым перекрестком, столкнулись тягач и легковой автомобиль. А недалеко от этого места другой тягач столкнулся с двумя легковушками.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.