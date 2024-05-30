2024.05.30 10:29

В Вильнюсе ДТП совершила спешившая на самолет водитель

 
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt
Avarija prie Vilniaus oro uosto
Avarija prie Vilniaus oro uosto
ФОТО: Reidas.TV

В четверг ночью около Вильнюсского аэропорта столкнулись автомобили. Автомобиль виновницы ДТП перевернулся.

ДТП произошло в 3.47 ч. Около въезда в аэропорт перевернулся автомобиль Nissan Qashqai. О ДТП сообщил очевидец, который сказал, что не знает, есть ли в машине пострадавшие. Он видел, что к машине бежали люди. Автомобиль не загорелся.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция. Автомобилем управляла женщина 1991 г.р. Она, поворачивая налево, не пропустила ехавший в противоположном направлении автомобиль Toyota Prius. Toyota Prius ехала на зеленый свет. Nissan столкнулся с Toyota, снес два знака и перевернулся. Водитель Nissan ехала в машине одна. Она спешила на самолет.

Женщина уверяла, что чувствует себя хорошо. Обоих водителей осмотрели врачи, но помощь врачей им не потребовалась. Пожарные отключили газовый баллон Toyotos, Водители заполнили декларацию ДТП. Женщина признала свою вину.

Avarija prie Vilniaus oro uosto

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