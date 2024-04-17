В Вильнюсе Citroen врезался в кортеж испанской делегации, помощь врачей потребовалась послу

По данным полиции, в 11 ч. в Вильнюсе, на ул. Тилто, столкнулись два автомобиля. Звонивший сказал, что пострадала женщина, она получила травму головы.

Выяснилось, что Citroen, которым управлял молодой человек, врезался в кортеж испанской делегации.

В ДТП пострадала находившаяся в BMW посол Литвы в Испании Лира Пуйшите-Боэстрём. Врачи осмотрели ее на месте происшествия, в больницу женщина ехать отказалась.

"56-летняя женщина в ДТП получила травму головы. (...) Больше никто не пострадал", – сказала пресс-секретарь Главного комиссариата Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

По словам очевидцев, Citroen ехал на зеленый свет.