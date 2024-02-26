В Вильнюсе был введен план "Щит", эвакуированы жители многоквартирного дома

По предварительным данным, на ул. Сетино, пограничники искали контрабанду и проверяли автомобиль Citroen.
Во время обыска был обнаружен предмет, напоминающий снаряд.
В 20.27 ч. пограничники сообщили о своей находке в полицию. В 21.27 ч. был введен план "Щит".
Приехала полиция, пожарные-спасатели, саперы. Из дома эвакуировали жителей.
Саперы обнаружили механизм запуска реактивного снаряда и два пиротехнических заряда. Они увезли эти предметы.
Пограничники продолжили свою работу и обнаружили 27 ящиков с контрабандными сигаретами и алкоголем.
Задержаны двое подозреваемых граждан Литвы.
В 22 ч. план "Щит" был отозван, жителям разрешили вернуться домой.
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