В Вильнюсе BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом

Водитель компании Venipak сказал журналисту Delfi, что виновник ДТП - водитель BMW, который выехал на встречную полосу.

Водитель BMW сказал, что ехал по ул. Шейминишкю в сторону кольца по второй полосе. Внезапно ехавший перед ним автомобиль остановился, чтобы повернуть налево во двор.

Водитель сказал, что увидел, что не успеет остановиться, поэтому, чтобы избежать столкновения, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом компании Venipak.

Водитель микроавтобуса получил травму ноги, пассажирка BMW пережила сильный стресс.