В Вильнюсе без вести пропала несовершеннолетняя девочка

Полиция сообщает, что 19 февраля 13-летняя девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась. С ней никак не удается связаться.

Приметы: рост 1,65 см, худощавого телосложения, волосы средней длины, волосы оранжевого цвета.

На ней была коричневая куртка с капюшоном, на котором изображены звезды, на ногах были кирзовые черные ботинки.