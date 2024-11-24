В Вильнюсе бесчинствовали вандалы, в двух торговых центрах были разбиты окна

Первое нападение было зафиксировано 22 ноября около 2 часов ночи. Когда сработала сигнализация торгового центра на улице Фабийонишкю, на место происшествия выехали два экипажа службы безопасности. Выяснилось, что в пиццерии на первом этаже были разбиты 15 стеклопакетов. Потери продолжают подсчитывать.

О втором нападении сообщалось в 6 часов утра. Были разбиты окна казино, расположенного неподалеку, на ул.Атейтес в торговом центре Mandarinas. Также перевернули мотороллер пиццерии и были причинены другие повреждения. Пока неясно, связаны ли между собой эти преступления. Полиция собрала материал для расследования по факту уничтожения или повреждения чужого имущества.