2024.11.24 15:48

В Вильнюсе бесчинствовали вандалы, в двух торговых центрах были разбиты окна

 
ru.DELFI.lt
Išdaužti PC "Iki" langai
Išdaužti PC "Iki" langai
ФОТО: Facebook

В пятницу в Фабийонишском районе столицы было замечено, что неизвестные преступники разбили окна торговых центров Iki и Mandarinas.

Первое нападение было зафиксировано 22 ноября около 2 часов ночи. Когда сработала сигнализация торгового центра на улице Фабийонишкю, на место происшествия выехали два экипажа службы безопасности. Выяснилось, что в пиццерии на первом этаже были разбиты 15 стеклопакетов. Потери продолжают подсчитывать.

О втором нападении сообщалось в 6 часов утра. Были разбиты окна казино, расположенного неподалеку, на ул.Атейтес в торговом центре Mandarinas. Также перевернули мотороллер пиццерии и были причинены другие повреждения. Пока неясно, связаны ли между собой эти преступления. Полиция собрала материал для расследования по факту уничтожения или повреждения чужого имущества.

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