2024.11.15 07:29

В Вильнюсе автомобиль врезался в столб, водитель сбежал

 
ru.DELFI.lt

В пятницу в Вильнюсе автомобиль врезался в столб. На место происшествия съехались все службы.

Полиция информировала, что 15 ноября, в 5.15 ч. поступило сообщение о ДТП на кольцевом перекрестке в столичном районе Жирмунай.

На место происшествия выехали врачи, полиция и пожарные-спасатели. Были подозрения, что в автомобиле зажат человек.

На месте происшествия ни зажатых, ни пострадавших не было. Пожарные-спасатели отключили аккумулятор автомобиля Mini Cooper S.

По данным полиции, водитель врезавшегося в столб автомобиля с места ДТП сбежал, поэтому неизвестно, пострадал он или нет, был пьян или нет.

Полиция ищет водителя.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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