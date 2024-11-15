В Вильнюсе автомобиль врезался в столб, водитель сбежал

Полиция информировала, что 15 ноября, в 5.15 ч. поступило сообщение о ДТП на кольцевом перекрестке в столичном районе Жирмунай.

На место происшествия выехали врачи, полиция и пожарные-спасатели. Были подозрения, что в автомобиле зажат человек.

На месте происшествия ни зажатых, ни пострадавших не было. Пожарные-спасатели отключили аккумулятор автомобиля Mini Cooper S.

По данным полиции, водитель врезавшегося в столб автомобиля с места ДТП сбежал, поэтому неизвестно, пострадал он или нет, был пьян или нет.

Полиция ищет водителя.