В Вильнюсе автомобиль сбил несовершеннолетнего на электросамокате

ДТП произошло в 9.11 ч., на перекрестке ул. Озо и Гялвону.
По Единому номеру помощи позвонил водитель автомобиля Dacia и сообщил, что на пешеходном переходе он сбил ехавшего на электросамокате 15-летнего подростка. Подросток был в сознании. На место происшествия выехала полиция и скорая.
Вскоре позвонил водитель автобуса и попросил полицию поторопиться, потому что из-за ДТП через перекресток не может проехать общественный транспорт.
Похожее несчастье произошло в Вильнюсе и в понедельник. Полиция сообщила, что 7 октября, в 16.21 ч. на перекрестке ул. В.Насвитиса и А.Насвитиса, автомобиль Toyota Prius, которым управлял молодой человек (1994 г.р.) зацепил ехавшего по велодорожке на самокате Fusion 9-летнего ребенка. Мальчик был госпитализирован.