В Вильнюсе автомобиль посольства Азербайджана протаранил VW Golf — виновники аварии были пьяны

По данным полиции, около 21.20 поступило сообщение о том, что в центре Вильнюса, на улице А. Гоштауто, произошло столкновение автомобилей VW Golf и VW Passat . По данным официальных лиц, виновником аварии стал автомобиль VW Passat, принадлежащий посольству Азербайджана.

На месте происшествия водитель VW Golf, Delfi рассказал, что он ехал по ул. А. Гоштауто и поворачивал на ул. Ю. Тумо-Вайжганто, когда в его машину врезался автомобиль VW Passat (двигавшийся с ул. Ю. Тумо-Вайжганто на ул. А. Гоштауто). По словам мужчины, за рулем посольской машины находились четыре человека, они все, по всей видимости, находились в состоянии алкогольного опьянения, а скорее всего водитель и пассажир поменялись местами. Оказывается, пьяные мужчины пытались „договориться“ с водителем VW Golf, но он отказался. Когда прибыла полиция, у предполагаемого водителя уровень алкоголя в крови составил 1,4 промилле, а мужчина за рулем VW Golf и фактический водитель, опознанный свидетелями, отказались от прохождения освидетельствования.