В Вильнюсе автомобиль посольства Азербайджана протаранил VW Golf — виновники аварии были пьяны

По данным полиции, около 21.20 поступило сообщение о том, что в центре Вильнюса, на улице А. Гоштауто, произошло столкновение автомобилей VW Golf и VW Passat. По данным официальных лиц, виновником аварии стал автомобиль VW Passat, принадлежащий посольству Азербайджана.
На месте происшествия водитель VW Golf, Delfi рассказал, что он ехал по ул. А. Гоштауто и поворачивал на ул. Ю. Тумо-Вайжганто, когда в его машину врезался автомобиль VW Passat (двигавшийся с ул. Ю. Тумо-Вайжганто на ул. А. Гоштауто). По словам мужчины, за рулем посольской машины находились четыре человека, они все, по всей видимости, находились в состоянии алкогольного опьянения, а скорее всего водитель и пассажир поменялись местами. Оказывается, пьяные мужчины пытались „договориться“ с водителем VW Golf, но он отказался. Когда прибыла полиция, у предполагаемого водителя уровень алкоголя в крови составил 1,4 промилле, а мужчина за рулем VW Golf и фактический водитель, опознанный свидетелями, отказались от прохождения освидетельствования.
Утверждается, что человек, который мог фактически управлять автомобилем, имеет право по закону отказаться от прохождения теста на трезвость, поскольку он обладает дипломатическим иммунитетом. Также выяснилось, что за рулем VW Golf находился несовершеннолетний. На место происшествия были вызваны медики скорой помощи, которые установили, что ребенок не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства происшествия.