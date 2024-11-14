В Вильнюсе автомобиль насмерть сбил мужчину

Полиция информировала, что в 6 ч. было получено сообщение о том, что на ул. С.Баторо грузовой микроавтобус сбил человека. Звонивший по номеру 112 пассажир сказал, что пострадавший лежит на земле, шевелится, но он боится подойти к пострадавшему.

Вскоре поступило еще одно сообщение. Проезжавший мимо водитель сообщил, что на дороге лежит и не шевелится человек.

На месте происшествия выяснилось, что, водитель 2002 г.р., который ехал по второй полосе в сторону ул. Оланду, не пропустил шедшего через дорогу через пешеходный переход мужчину и сбил его. Пострадавший скончался. Его личность пока не установлена.