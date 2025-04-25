В Вильнюсе 13-летний подросток ограбил 9-летнего мальчика

Полиция сообщает, что 24 апреля в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда поступило сообщение от мужчины о том, что его сына ограбили. Указывается, что 23 апреля между 17.00 и 19.00 час в Вильнюсе на стадионе тринадцатилетний подросток (2011 г. р.) применил физическое насилие к девятилетнему ребёнку (2016 г. р.) и украл один евро и центы.
Сообщивший рассказал полиции, что 13-летний подросток душил его сына, потребовал деньги, а также отобрал у него мяч и самокат.
По факту происшествия начато досудебное расследование по 1 ч. статьи 180 Уголовного кодекса Литовской Республики. Лицо, которое путем применения физического насилия или угрозы его немедленного применения либо иным образом лишая потерпевшего возможности оказывать сопротивление, совершает хищение чужого имущества, наказывается ограничением свободы или арестом, или лишением свободы на срок до шести лет.