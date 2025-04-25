В Вильнюсе 13-летний подросток ограбил 9-летнего мальчика

Полиция сообщает, что 24 апреля в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда поступило сообщение от мужчины о том, что его сына ограбили. Указывается, что 23 апреля между 17.00 и 19.00 час в Вильнюсе на стадионе тринадцатилетний подросток (2011 г. р.) применил физическое насилие к девятилетнему ребёнку (2016 г. р.) и украл один евро и центы.