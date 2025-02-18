2025.02.18 09:10

В Вилкавишкском районе смертельно пьяный мужчина украл из магазина бутылку водки

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock

В Вилкавишкском районе смертельно пьяный мужчина украл из магазина бутылку водки.

Как сообщили в полиции, в понедельник около 11.10 час., в селе Стирненай, на улице Бажничёс, пьяный (4.54 пром.) 32-хлетний мужчина открыто взял с прилавка магазина одну бутылку водки и ушел.

Такую степень опьянения врачи считают опасной не только для здоровья, но и для жизни.

По факту кражи начато предварительное расследование.

Открытое хищение чужого имущества наказывается штрафом, ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

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