В Вилкавишкском районе смертельно пьяный мужчина украл из магазина бутылку водки.

Как сообщили в полиции, в понедельник около 11.10 час., в селе Стирненай, на улице Бажничёс, пьяный (4.54 пром.) 32-хлетний мужчина открыто взял с прилавка магазина одну бутылку водки и ушел.
Такую степень опьянения врачи считают опасной не только для здоровья, но и для жизни.
По факту кражи начато предварительное расследование.
Открытое хищение чужого имущества наказывается штрафом, ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
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