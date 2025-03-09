В Вилкавишкисе пьяные мужчины напали на прохожих: возбуждено дело

Сотрудники расследуют обстоятельства. По данным полиции, 8 марта около 20.34 в г. Вилкавишкис, на ул. Й. Басанавичюса, в общественном месте явно пьяный (категорически отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) мужчина (1978 г.р.) и еще один пьяный мужчина (1979 г.р.) прицепились к молодым людям на парковке, жестоко набросились на них и на женщину (1985 г.р.), которая пришла их защищать.

Утверждается, что подозреваемый (1978 г. р.) был задержан и доставлен в изолятор временного содержания Управления уголовного розыска комиссариата полиции Мариямпольского округа.