2025.03.09 14:27

В Вилкавишкисе пьяные мужчины напали на прохожих: возбуждено дело

 
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Policija
Policija
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

В субботу вечером в Вилкавишкисе пьяные мужчины напали на молодых людей и женщину.

Сотрудники расследуют обстоятельства. По данным полиции, 8 марта около 20.34 в г. Вилкавишкис, на ул. Й. Басанавичюса, в общественном месте явно пьяный (категорически отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) мужчина (1978 г.р.) и еще один пьяный мужчина (1979 г.р.) прицепились к молодым людям на парковке, жестоко набросились на них и на женщину (1985 г.р.), которая пришла их защищать.

Утверждается, что подозреваемый (1978 г. р.) был задержан и доставлен в изолятор временного содержания Управления уголовного розыска комиссариата полиции Мариямпольского округа.

По факту происшествия начато досудебное расследование по статье 284 Уголовного кодекса Литовской Республики (нарушение общественного порядка). Лицо, которое в общественном месте проявляет неуважение к другим лицам или окружающей среде дерзким поведением, угрозами, злобными насмешками или вандализмом и нарушает общественный порядок, наказывается общественными работами, или штрафом, или ограничением свободы, или арестом, или лишением свободы на срок до двух лет.

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