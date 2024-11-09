2024.11.09 07:06

В Вевисе ДТП совершил пьяный водитель

 
ru.DELFI.lt

В пятницу вечером в Вевисе было зафиксировано ДТП.

Полиция информировала, что в 18.35 ч. поступило сообщение о том, что в Вевисе, на ул. Гелю, произошло ДТП – столкнулись автомобили Volvo и Mercedes Benz.

Звонивший сказал, что водитель Volvo может быть пьян.

На место происшествия выехала полиция.

Выяснилось, что ДТП произошло, когда водитель Volvo на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes.

По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали.

Водитель Volvo был пьян - 3,33 промилле.

Виновник ДТП рассказал, что пил алкоголь.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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