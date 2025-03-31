В Варшаве ранен литовец, полиция разыскивает виновных

По полученной информации, примерно в 3 час. в ночь с субботы на воскресенье произошла драка, в ходе которой гражданин Литвы получил ранение острым предметом. Перед этим произошла ссора между группой поляков и литовцев.
По данным портала, колотая рана оказалась неглубокой, литовец уже выписан из больницы. Преступники разыскиваются.
Это не первый подобный инцидент в Варшаве за последние дни. Несколько дней назад возле одного из магазинов ножевое ранение получил 47-летний мужчина. Полиция задержала троих подозреваемых.
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