2025.03.31 14:46

В Варшаве ранен литовец, полиция разыскивает виновных

 
Стасис Гимбутис
ru.DELFI.lt
ELTA
Lenkijos policija
Lenkijos policija
ФОТО: Doris Heimann | dpa / Scanpix

Полиция польской столицы разыскивает человека или лиц, причастных к инциденту возле центрального железнодорожного вокзала Варшавы, сообщает портал rdc.pl.

По полученной информации, примерно в 3 час. в ночь с субботы на воскресенье произошла драка, в ходе которой гражданин Литвы получил ранение острым предметом. Перед этим произошла ссора между группой поляков и литовцев.

По данным портала, колотая рана оказалась неглубокой, литовец уже выписан из больницы. Преступники разыскиваются.

Это не первый подобный инцидент в Варшаве за последние дни. Несколько дней назад возле одного из магазинов ножевое ранение получил 47-летний мужчина. Полиция задержала троих подозреваемых.

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