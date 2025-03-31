В Варшаве ранен литовец, полиция разыскивает виновных

По полученной информации, примерно в 3 час. в ночь с субботы на воскресенье произошла драка, в ходе которой гражданин Литвы получил ранение острым предметом. Перед этим произошла ссора между группой поляков и литовцев.

По данным портала, колотая рана оказалась неглубокой, литовец уже выписан из больницы. Преступники разыскиваются.