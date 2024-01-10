В Варенском районе из дома опеки пропали две девочки

Полиция Варенского района разыскивает Габищ Самущенко (2006 г.р.) и Ванесу Синкявичюте (2009 г.р.). Девочки в начале января ушли из дома опеки над детьми в деревне Жилинай (Варенский район) и не вернулись.

Приметы Габии: рост 160 см, телосложение среднее, волосы длинные, выкрашены в черный цвет. На девушке была черная куртка и черные брюки, на ногах - черные ботинки.

Приметы Ванесы: рост 160 см, телосложение среднее, темные длинные волосы. На девушке были коричневые широкие внизу брюки, черная куртка, высокие черные зимние ботинки.