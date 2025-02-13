В Утене ночью была похищена молодая женщина, задержан аргентинец

Департамент полиции информирует, что 12 февраля, в 4.30 ч. в Утене, на ул. В.Кудиркос, к молодой женщине (2003 г.р.) подъехал автомобиль, водитель которого посадил женщину в свою машину и увез.

В 5.30 ч. того же дня в Утене, на ул. В.Кудиркос был найден этот автомобиль. Молодая женщина не пострадала.

Задержан подозреваемый (1996 г.р.).

По данным источников Delfi, и женщина, и у подозреваемый являются гражданами Аргентины.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Представитель прокуратуры Раса Стунджене сказала Delfi, что пара из Аргентины уже какое-то время живет и работает в Утене.