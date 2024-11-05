В Укмергском районе из торгового центра Norfa эвакуированы 60 человек

„Да, Norfa примерно с 16 часов до конца рабочего дня была закрыта, были подозрения, что в магазине находится газ или какие-то другие вещества. После проверки выяснилось, что все в порядке. Приезжали службы, даже из Вильнюса, все проверили, ничего не нашли. Возможно, кто-то распылил газ на улице, и он попал в здание. Это только версия“, – сказал пресс-секретарь Norfa“ Дарюс Рилишкис.