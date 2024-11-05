2024.11.05 11:53

В Укмергском районе из торгового центра Norfa эвакуированы 60 человек

 
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt
Cheminis incidentas
Cheminis incidentas
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

В понедельник вечером покупатели в магазине Norfa стали массово жаловаться на то, что у них появилось жжение в горле, стали слезиться глаза, появился кашель.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, сообщение о химическом инциденте в Укмергском районе, в деревне Дукстина, на ул. Витауто, поступило 4 ноября, в 18 ч.

Люди почувствовали резкий запах, стали кашлять, чувствовали першение в горле и глазах. Работники и клиенты магазина покинули помещение.

Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, запах еще чувствовался, поэтому эвакуировали весь торговый центр – около 60 человек.

Признаков пожара в здании не обнаружено. Загрязнение воздуха также не было установлено.

Предполагается, что кто-то распылил слезоточивый газ. Ведется расследование.

По этому адресу рядом с Укмерге находится торговый центр Eifelis, в нем работает магазин Norfa, помещения арендуют и другие торговцы, всем им пришлось прервать работу.

„Да, Norfa примерно с 16 часов до конца рабочего дня была закрыта, были подозрения, что в магазине находится газ или какие-то другие вещества. После проверки выяснилось, что все в порядке. Приезжали службы, даже из Вильнюса, все проверили, ничего не нашли. Возможно, кто-то распылил газ на улице, и он попал в здание. Это только версия“, – сказал пресс-секретарь Norfa“ Дарюс Рилишкис.

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