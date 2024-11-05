В Укмергском районе из торгового центра Norfa эвакуированы 60 человек

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, сообщение о химическом инциденте в Укмергском районе, в деревне Дукстина, на ул. Витауто, поступило 4 ноября, в 18 ч.
Люди почувствовали резкий запах, стали кашлять, чувствовали першение в горле и глазах. Работники и клиенты магазина покинули помещение.
Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, запах еще чувствовался, поэтому эвакуировали весь торговый центр – около 60 человек.
Признаков пожара в здании не обнаружено. Загрязнение воздуха также не было установлено.
Предполагается, что кто-то распылил слезоточивый газ. Ведется расследование.
По этому адресу рядом с Укмерге находится торговый центр Eifelis, в нем работает магазин Norfa, помещения арендуют и другие торговцы, всем им пришлось прервать работу.
„Да, Norfa примерно с 16 часов до конца рабочего дня была закрыта, были подозрения, что в магазине находится газ или какие-то другие вещества. После проверки выяснилось, что все в порядке. Приезжали службы, даже из Вильнюса, все проверили, ничего не нашли. Возможно, кто-то распылил газ на улице, и он попал в здание. Это только версия“, – сказал пресс-секретарь Norfa“ Дарюс Рилишкис.