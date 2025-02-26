2025.02.26 16:58

В Укмерге на лесоперерабатывающем предприятии погиб работник

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gelbėjimo operacija Ukmergėje
Gelbėjimo operacija Ukmergėje
ФОТО: Delfi

Предположительно несчастный случай произошел в среду на лесоперерабатывающем предприятии в Укмерге – элеватор смертельно ранил мужчину.

Как сообщила представитель Департамента пожарной охраны и спасения Эдита Зданявичене, в 14.09 час. поступило сообщение, что на предприятии, действующем в Укмерге, на улице Кауно, пострадал мужчина.

„Устройство придавило человека. Прибывшие пожарные освободили человека. Врачи констатировали его смерть“, – рассказала Elta Э. Зданявичене.

По неофициальным данным, погибшему мужчине было около 30 лет.

По рассказу начальника Укмергской пожарно-спасательной службы Дайнюса Вишняускаса, по предварительным данным, мужчину придавил элеватор для транспортировки опилок.

„Там был элеватор, который поднимает опилки снизу вверх. Когда мы приехали, то обнаружили тело человека, застрявшее в том элеваторе, мы нашли человека без признаков жизни“, – рассказал Elta Д. Вишняускас.

По его словам, пожарным пришлось разобрать элеватор и разрезать его металлические части. В итоге, по словам Д. Вишняускаса, после разборки части устройства удалось извлечь тело человека.

Несчастный случай произошел в деревообрабатывающем цехе, принадлежащем компании Likmerė

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