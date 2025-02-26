В Укмерге на лесоперерабатывающем предприятии погиб работник

Как сообщила представитель Департамента пожарной охраны и спасения Эдита Зданявичене, в 14.09 час. поступило сообщение, что на предприятии, действующем в Укмерге, на улице Кауно, пострадал мужчина.
„Устройство придавило человека. Прибывшие пожарные освободили человека. Врачи констатировали его смерть“, – рассказала Elta Э. Зданявичене.
По неофициальным данным, погибшему мужчине было около 30 лет.
По рассказу начальника Укмергской пожарно-спасательной службы Дайнюса Вишняускаса, по предварительным данным, мужчину придавил элеватор для транспортировки опилок.
„Там был элеватор, который поднимает опилки снизу вверх. Когда мы приехали, то обнаружили тело человека, застрявшее в том элеваторе, мы нашли человека без признаков жизни“, – рассказал Elta Д. Вишняускас.
По его словам, пожарным пришлось разобрать элеватор и разрезать его металлические части. В итоге, по словам Д. Вишняускаса, после разборки части устройства удалось извлечь тело человека.
Несчастный случай произошел в деревообрабатывающем цехе, принадлежащем компании Likmerė