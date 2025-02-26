В Укмерге на лесоперерабатывающем предприятии погиб работник

Как сообщила представитель Департамента пожарной охраны и спасения Эдита Зданявичене, в 14.09 час. поступило сообщение, что на предприятии, действующем в Укмерге, на улице Кауно, пострадал мужчина.

„Устройство придавило человека. Прибывшие пожарные освободили человека. Врачи констатировали его смерть“, – рассказала Elta Э. Зданявичене.

По неофициальным данным, погибшему мужчине было около 30 лет.

По рассказу начальника Укмергской пожарно-спасательной службы Дайнюса Вишняускаса, по предварительным данным, мужчину придавил элеватор для транспортировки опилок.