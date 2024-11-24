В тяжелом ДТП в Эстонии пострадали 12 военнослужащих сил союзников

Как BNS сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, в 16.52 в Ида-Вирумаа, волости Тойла, на перекрестке дорог Таллинн - Нарва и Лагеди - Ору произошло столкновение легкового автомобиля „Volvo S80“, которым управляла 37-летняя женщина, и автомобиля BMW, за рулем которого находилась 62-летняя женщина. Из-за этой аварии произошло столкновение еще четырех автомобилей. В трех микроавтобусах „Toyota Proace“, ехавших в сторону Тапа, находились военнослужащие сил союзников, а за рулем „Mercedes-Benz Sprinter“, следовавшим в сторону Нарвы, находился 65-летний мужчина.