В Турции гражданин Литвы подозревается в убийстве бывшей жены и ее дочери

По данным Kent TV, Двизова, работавшая в Бодруме агентом по недвижимости, и ее дочь пропали несколько дней назад. Их родственники заявили об этом силовикам и отправились в дом женщины, где увидели кровь на диване. Тела россиянок нашла, проследив путь автомобиля, выехавшего из дома после убийства.

Издание Anterhaber утверждает, что также близкие семьи сообщили об исчезновении пятилетнего сына Двизовой от второго мужа. Местные издания называют мужчину основным подозреваемым в убийстве. Как пишет Shot, речь идет о 45-летнем гражданине Литвы Андрее Куслевиче. Согласно информации Kent TV, он уже покинул Турцию.