В Тракайском районе один мужчина отрезал половой орган другому

Департамент полиции сообщает, что 20 октября, в 17.50 ч., в Тракайском районе, в квартире, был обнаружен изувеченный мужчина (1980 г.р.). Он был госпитализирован.

По предварительным данным, мужчина сам вызвал скорую. Он сказал, что пострадал ночью.

Полиция задержала и закрыла в изолятор временного содержания подозреваемого 1980 г.р. Подозреваемый был пьян (2.52 промилле).

По данным источников Delfi, у пострадавшего был отрезан половой орган.