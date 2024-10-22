2024.10.22 16:16

В Тракайском районе один мужчина отрезал половой орган другому

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В минувшее воскресенье полиция и скорая выезжали в Тракайский район. По предварительным данным там был серьезно изувечен человек.

Департамент полиции сообщает, что 20 октября, в 17.50 ч., в Тракайском районе, в квартире, был обнаружен изувеченный мужчина (1980 г.р.). Он был госпитализирован.

По предварительным данным, мужчина сам вызвал скорую. Он сказал, что пострадал ночью.

Полиция задержала и закрыла в изолятор временного содержания подозреваемого 1980 г.р. Подозреваемый был пьян (2.52 промилле).

По данным источников Delfi, у пострадавшего был отрезан половой орган.

Начато расследование.

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