В Тракайском районе найдено тело пропавшего без вести мужчины

Департамент полиции сообщил, что 2 января, в 12.35 ч., в деревне Лепинай Тракайского района было обнаружено тело мужчины (1966 г.р.) со следами насилия.

Delfi выяснил, что мужчину искали с 27 декабря 2024 года. В полицию в тот день обратился человек, который сказал, что в последний раз видел пропавшего 17 декабря того же года.

Сообщалось, что у пропавшего нет близких, он был бездомным, жил в деревне Лепинай, недалеко от дома человека, сообщившего о его исчезновении. Мужчина сказал, что бездомный приходил к нему в усадьбу каждый день. И он, и его домочадцы помогали бездомному.

Полиция в той же деревне нашла тело пропавшего. На теле были следы насилия.