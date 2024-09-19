В Тбилиси убили трансгендерную модель Кесарию Абрамидзе

Утром 19 сентября МВД Грузии сообщило, что подозреваемый в нападении на модель задержан. Это мужчина 1998 года рождения, он пытался скрыться, при себе у него обнаружили нож. Мужчину обвиняют в умышленном убийстве с особой жестокостью по признаку пола. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Сообщается, что он зарезал Абрамидзе на почве ссоры.