2024.07.30 09:47

В Таурагском районе мужчина стрелял из охотничьего ружья, попал в полицейский автомобиль

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Policija
Policija
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В Таурагском районе мужчина, вооруженный охотничьим ружьем угрожал женщине, выстрелил в полицейский автомобиль, а потом застрелился.

Инцидент произошел в понедельник днем.

В 14.34 ч. 43-летняя женщина сообщила, что в деревне Караполис около ее дома ходит 48-летний мужчина и стреляет из какого-то оружия.

Когда приехала полиция, мужчина из окна выстрелил в полицейский автомобиль VW Caddy.

Когда полицейские вели переговоры с мужчиной, раздался выстрел.

В доме было обнаружено тело мужчины, а рядом охотничье ружье “ИЖ“ калибра 16 мм.

Это второй подобный случай в Таурагском районе за последний месяц.

9 июля ночью в деревне Кунигишкес были обнаружены тела мужчины (1976 г.р.) и женщины (1984 г.р.) с огнестрельными ранениями. Предполагается, что мужчина застрелил женину, а потом покончил с собой.

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