В Таурагском районе мужчина стрелял из охотничьего ружья, попал в полицейский автомобиль

Инцидент произошел в понедельник днем.
В 14.34 ч. 43-летняя женщина сообщила, что в деревне Караполис около ее дома ходит 48-летний мужчина и стреляет из какого-то оружия.
Когда приехала полиция, мужчина из окна выстрелил в полицейский автомобиль VW Caddy.
Когда полицейские вели переговоры с мужчиной, раздался выстрел.
В доме было обнаружено тело мужчины, а рядом охотничье ружье “ИЖ“ калибра 16 мм.
Это второй подобный случай в Таурагском районе за последний месяц.
9 июля ночью в деревне Кунигишкес были обнаружены тела мужчины (1976 г.р.) и женщины (1984 г.р.) с огнестрельными ранениями. Предполагается, что мужчина застрелил женину, а потом покончил с собой.