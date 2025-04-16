В Таурагском округе при загадочных обстоятельствах пропала 13-летняя девочка

„Пропала моя любимая сестричка Виктория Ясудайте, живущая недалеко от Вешвиле, в деревне Сокайчай. Поделитесь информацией, важны любые сведения“, – писала женщина.

Сообщается, что пропавшая 13-летняя жила на хуторе. Около 18 ч. она вышла из дома в уборную и пропала. Исчезновение девочки заметили через несколько минут, но ее уже нигде не нашли.

„Полиция и другие службы подняты на ноги, но пока ничего не известно“, – писала сестра пропавшей. Полиция объявила девочку в розыск.