2025.04.16 07:06

В Таурагском округе при загадочных обстоятельствах пропала 13-летняя девочка

 
Ieškoma Viktorija Jasūdaitė
Ieškoma Viktorija Jasūdaitė
ФОТО: Asmeninis archyvas

В социальных сетях женщина просит о помощи. Ищут пропавшую при загадочных обстоятельствах девочку.

„Пропала моя любимая сестричка Виктория Ясудайте, живущая недалеко от Вешвиле, в деревне Сокайчай. Поделитесь информацией, важны любые сведения“, – писала женщина.

Ieškoma Viktorija Jasūdaitė

Сообщается, что пропавшая 13-летняя жила на хуторе. Около 18 ч. она вышла из дома в уборную и пропала. Исчезновение девочки заметили через несколько минут, но ее уже нигде не нашли.

Ieškoma Viktorija Jasūdaitė

„Полиция и другие службы подняты на ноги, но пока ничего не известно“, – писала сестра пропавшей. Полиция объявила девочку в розыск.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просьба звонить по номеру +37062915823.

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