2024.10.25 16:56

В Тауенском поместье во время испытания декораций пострадал подросток

 
ELTA
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ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

В парке Хэллоуина в Тауенском поместье (Укмергский район) пострадал подросток, ему потребовалась помощь врачей.

Инцидент произошел в среду, когда в парк приехали ученики с учителем.

По данным полиции Вильнюсского округа Юлии Самороковской, подросток с матерью обратился в Сантаришкскую клинику и рассказал, что в тот же день во время экскурсии с классом он хотел сделать фото на инсталляции, но потерял сознание.

„Врачи его осмотрели и положили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются“, – сказала представитель полиции.

„Около всех инсталляций и декораций ведите себя разумно. Спасибо за понимание! Будьте защищены“, – просит команда поместья.

Представитель поместья сказал, что с инсталляцией все в порядке.

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