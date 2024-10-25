В Тауенском поместье во время испытания декораций пострадал подросток

Инцидент произошел в среду, когда в парк приехали ученики с учителем.

По данным полиции Вильнюсского округа Юлии Самороковской, подросток с матерью обратился в Сантаришкскую клинику и рассказал, что в тот же день во время экскурсии с классом он хотел сделать фото на инсталляции, но потерял сознание.

„Врачи его осмотрели и положили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются“, – сказала представитель полиции.

„Около всех инсталляций и декораций ведите себя разумно. Спасибо за понимание! Будьте защищены“, – просит команда поместья.