В Татрах заблудились три туристки из Литвы: их искали спасатели на вертолете

По словам дежурного спасателя Петра Конопки, „туристки не были готовы к походу, не знали, где находились и вышли в горы, когда погодные условия были крайне неблагоприятными“.

„В пятницу вечером мы получили два разных сообщения: одно от словацких спасателей, другое из Спасательного центра. Сообщалось, что в неустановленном месте пропали три гражданки Литвы. Было сложно общаться с одной из них, нам указали неверное место их нахождения“, – сказал Конопка.

На поиски выехали 44 спасателя и вылетел вертолет. Поиски велись в субботу утром.

Одну из пропавших нашли только в 4.20 ч. на перевале Лилове.