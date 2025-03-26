В связи с авиакатастрофой в Вильнюсе прокуратура стремится предъявить подозрения пилоту самолета

Как указано в пресс-релизе прокуратуры, в ходе досудебного расследования крушения грузового самолета Boeing 737-400 в Вильнюсе утром 25 ноября прошлого года прокуроры обратились в компетентные органы Испании с просьбой провести необходимые следственные действия на основании Европейского ордера на расследование, вручить сообщение о подозрении пилоту самолета, который проходит там лечение, и допросить его.
„Данное решение принято в целях тщательного расследования обстоятельств авиакатастрофы, на основании имеющихся в настоящее время данных, ее причиной, предположительно, стал человеческий фактор“, - заявили в прокуратуре.
По данным прокуратуры, после анализа и обобщения допросов, проведенных в Литве, осмотра места происшествия, записей бортовых самописцев самолета и переговоров в кабине экипажа, а также других данных, полученных в ходе расследования, было установлено, что авиакатастрофа, скорее всего, произошла из-за отключения гидравлической системы, отвечающей за выпуск закрылков, что, вероятно, и стало причиной падения самолета.
Другие версии аварии были опровергнуты данными, полученными в ходе расследования.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по фактам неосторожного лишения жизни с нарушением установленных правовыми актами специальных правил безопасности, причинения тяжкого вреда здоровью с нарушением установленных правовыми актами специальных правил безопасности, уничтожения имущества по неосторожности, а также ненадлежащего технического обслуживания или ремонта воздушного судна.
В ходе предварительного расследования потерпевшими признаны 16 человек.
25 ноября прошлого года грузовой самолет, принадлежащий немецкой компании DHL, потерпел крушение и упал недалеко от жилого дома в столице, недалеко от Вильнюсского аэропорта.
На борту самолета находился экипаж из четырех человек. Погиб 48-летний гражданин Испании. Еще три человека – еще один испанец, а также немец и литовец – получили травмы, но выжили.
Самолет был полностью уничтожен. Падающий самолет задел часть жилого дома, а расположенные поблизости складские помещения и автомобиль загорелись. С места катастрофы было эвакуировано 13 человек.