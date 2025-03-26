В связи с авиакатастрофой в Вильнюсе прокуратура стремится предъявить подозрения пилоту самолета

Как указано в пресс-релизе прокуратуры, в ходе досудебного расследования крушения грузового самолета Boeing 737-400 в Вильнюсе утром 25 ноября прошлого года прокуроры обратились в компетентные органы Испании с просьбой провести необходимые следственные действия на основании Европейского ордера на расследование, вручить сообщение о подозрении пилоту самолета, который проходит там лечение, и допросить его.

„Данное решение принято в целях тщательного расследования обстоятельств авиакатастрофы, на основании имеющихся в настоящее время данных, ее причиной, предположительно, стал человеческий фактор“, - заявили в прокуратуре.