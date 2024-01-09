В суде рассматривают дело об убийстве, женщину обвиняют в убийстве супруга

Адвокат обвиняемой Гинтаутас Даугела попросил проводить слушание на закрытых заседаниях, поскольку планирует представить данные, связанные с психическим здоровьем подзащитной. Коллегия решила проводить слушания за закрытыми дверьми. Решение объяснили тем, что будут обсуждаться детали совместной жизни супругов, а это может отрицательно сказаться на малолетней дочери Алиевых.
Алиеву обвиняют в убийстве члена семьи и хранении нелегального оружия. Подозревают, что женщина застрелила мужа из его легального оружия, но у самой женщины был и нелегальный пистолет.
Адвокат матери и сестры покойного Линас Белявичюс сказал, что в деле достаточно доказательств того, что убийство было преднамеренным.
"Стреляли не раз в разные части тела: в шею, в ягодицы. Реконструкция всех ранений позволяет утверждать, что убийство было преднамеренным", – сказал он.
Мать и сестра покойного требуют возмещения материального и морального ущерба.
"Материальный ущерб связан с расходами на похороны, моральный оценивается в 200 000 евро", – уточнил Белявичюс.
Даугела не стал подробно комментировать ситуацию.
"Она вину не признает. Больше ничего сказать не могу", – подчеркнул адвокат.
Интересы малолетней дочери в суде представляет адвокат Аудрюс Сауленас.
"Девочка лишилась отца, мать обвиняют в совершении тяжкого преступления. Девочка сейчас живет с мамой. Для девочки мама есть мама. Вопросы решаются ответственно. Меня назначил прокурор. Я никого не защищаю, представляю интересы ребенка. Моя роль в процессе - следить за вопросами, связанными с ребенком. Я действую в ее интересах", – сказал адвокат.
Напомним, что информация о мертвом мужчине была получена 31 августа 2023 г. в 6 ч. В клайпедской квартире полиция обнаружила тело 37-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Рядом лежало легальное оружие S7 3.3.
На месте происшествия полиция задержала подозреваемую в убийстве - 43-летнюю Алиеву, супругу покойного.
По данным полиции, она была пьяна (1,03 промилле).
Прокурор Арунас Саунорюс просил суд взять подозреваемую под стражу, но суд не одобрил эту заявку. Женщине дали подписать документ о невыезде, у нее изъяли паспорт.
По словам Саунорюса, суд не стал арестовывать подозреваемую, поскольку у нее есть свой бизнес и достаточно других причин не скрываться от правосудия. Саунорюс сказал журналистам, что это дело достаточно путанное, а адвокат Даугела сказал, что все не так, как кажется на первый взгляд.