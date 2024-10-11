В суде оглашены материалы по делу экс-депутата Сейма Бартошявичюса

„Сегодня завершилось исследование доказательств, которые сейчас имеются в деле, и обнародованы материалы дела“, – сообщила агентству Elta пресс-секретарь Паневежского окружного суда Йолита Гудялене.
По ее словам, адвокат обвиняемого К. Бартошявичюса Олег Шибков заявил в четверг, что им необходимы определенные документы по делу, поскольку они будут использоваться для подготовки ходатайств о дополнении исследования доказательств. Как сообщила Й. Гудялене, договорились, что к понедельнику адвокат уточнит, какие именно документы ему нужны.
О каких документах шла речь, не сообщается, поскольку рассматриваемое дело носит закрытый характер.
Следующее судебное заседание по делу К. Бартошявичюса назначено на 16 октября.
По делу уже допрошен обвиняемый, лица из списка свидетелей по делу, просмотрены видеозаписи допросов несовершеннолетних свидетелей.
Сами потерпевшие не принимают непосредственного участия в судебном разбирательстве, их представляют родители и адвокаты. На состоявшемся на этой неделе судебном заседании было удовлетворено ходатайство адвоката К. Бартошявичюса О. Шибкова о временном возврате документа, удостоверяющего личность его подзащитного, чтобы тот мог проголосовать на предстоящих выборах в Сейм.
ELTA напоминает, что в отношении обвиняемого К. Бартошявичюса избраны две меры пресечения – подписка о невыезде и выемка документов.
В июле 2023 года было завершено предварительное расследование в отношении экс-депутата Сейма К. Бартошявичюса, дело о возможных сексуальных преступлениях против детей было передано в Паневежский окружной суд.
К. Бартошявичюс обвиняется в сексуальном насилии над детьми (2 эпизода), растлении лица до 16 лет (4 эпизода) и причинении легкого вреда здоровью малолетних детей (4 эпизода).
По данным прокуратуры, в деле фигурируют четверо потерпевших, которые на момент совершения преступлений против них, предположительно, были несовершеннолетними.