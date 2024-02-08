В суд Литвы передано уголовное дело о приобретении гражданином Казахстана дорогостоящего автомобиля, полученного преступным путем

 
ELTA
ru.DELFI.lt
kauno.teismai.lt nuotr.
kauno.teismai.lt nuotr.

В суд передано дело, по которому 38-летний гражданин Казахстана обвиняется в приобретении имущества, заведомо добытого преступным путем, и распоряжении таким имуществом.

По версии досудебного следствия, в сентябре прошлого года на одной из заправочных станций в Польше гражданин Казахстана приобрел у неустановленных лиц дорогостоящее имущество – грузовой автомобиль с полуприцепом стоимостью около 102 тыс. евро. Зная, что транспортное средство было похищено, мужчина поменял государственные номера автомобиля и полуприцепа.

Грузовик, добытый преступным путем, в Литву пригнало лицо, личность которого в ходе расследования установить не удалось. Тем временем гражданин Казахстана, с целью предупредить своего сообщника о возможных угрозах, ехал впереди упомянутого лица.

Сотрудники Варенского погранотряда Службы охраны государственной границы (СОГГ) на дороге Каунас-Мариямполе-Сувалки попытались остановить водителя автомобиля, добытого преступным путем, однако тот не подчинился и продолжил движение.

Позже водитель бросил транспортное средство на обочине и скрылся, а гражданин Казахстана, прибывший на ближайшую стоянку, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Руководившая досудебным расследованием Мариямпольская районная прокуратура Каунасского округа предъявила гражданину Казахстана обвинение в приобретении дорогостоящего имущества, заведомо добытого преступным путем, и распоряжении таким имуществом.

За данное уголовное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа, ограничения свободы, ареста или лишения свободы на срок до шести лет.

Уголовное дело было передано в Мариямпольскую палату Мариямпольского районного суда.

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