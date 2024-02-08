В суд Литвы передано уголовное дело о приобретении гражданином Казахстана дорогостоящего автомобиля, полученного преступным путем

По версии досудебного следствия, в сентябре прошлого года на одной из заправочных станций в Польше гражданин Казахстана приобрел у неустановленных лиц дорогостоящее имущество – грузовой автомобиль с полуприцепом стоимостью около 102 тыс. евро. Зная, что транспортное средство было похищено, мужчина поменял государственные номера автомобиля и полуприцепа.

Грузовик, добытый преступным путем, в Литву пригнало лицо, личность которого в ходе расследования установить не удалось. Тем временем гражданин Казахстана, с целью предупредить своего сообщника о возможных угрозах, ехал впереди упомянутого лица.

Сотрудники Варенского погранотряда Службы охраны государственной границы (СОГГ) на дороге Каунас-Мариямполе-Сувалки попытались остановить водителя автомобиля, добытого преступным путем, однако тот не подчинился и продолжил движение.