В суд Литвы передано уголовное дело о приобретении гражданином Казахстана дорогостоящего автомобиля, полученного преступным путем

По версии досудебного следствия, в сентябре прошлого года на одной из заправочных станций в Польше гражданин Казахстана приобрел у неустановленных лиц дорогостоящее имущество – грузовой автомобиль с полуприцепом стоимостью около 102 тыс. евро. Зная, что транспортное средство было похищено, мужчина поменял государственные номера автомобиля и полуприцепа.
Грузовик, добытый преступным путем, в Литву пригнало лицо, личность которого в ходе расследования установить не удалось. Тем временем гражданин Казахстана, с целью предупредить своего сообщника о возможных угрозах, ехал впереди упомянутого лица.
Сотрудники Варенского погранотряда Службы охраны государственной границы (СОГГ) на дороге Каунас-Мариямполе-Сувалки попытались остановить водителя автомобиля, добытого преступным путем, однако тот не подчинился и продолжил движение.
Позже водитель бросил транспортное средство на обочине и скрылся, а гражданин Казахстана, прибывший на ближайшую стоянку, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Руководившая досудебным расследованием Мариямпольская районная прокуратура Каунасского округа предъявила гражданину Казахстана обвинение в приобретении дорогостоящего имущества, заведомо добытого преступным путем, и распоряжении таким имуществом.
За данное уголовное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа, ограничения свободы, ареста или лишения свободы на срок до шести лет.
Уголовное дело было передано в Мариямпольскую палату Мариямпольского районного суда.