В субботу в Литве произошло несколько ДТП с участием пешеходов

10 февраля около 6.30 Рокишкисском районе, в деревне Скуоманту, на дороге Рокишкис-Юодупе-Онушкис-Ильзенбергас автомобиль VW Sharan сбил и ранил мужчину (1972 г. р.), который присел на корточки на проезжую часть дороги. Водитель (1966 г. р.) был трезв.

В тот же день в Швянченисе пострадал второй пешеход. Около 23. 25 на ул. Адутишкес автомобиль Ford Galaxy сбил и ранил мужчину (1969 г. р.), стоявшего на дороге на неосвещенном участке. Мужчина был госпитализирован. Пострадавший оказался в состоянии алкогольного опьянения (2,43 промилле). Водитель (1957 г. р.) также был немного пьян, у него установлено незначительное опьянение (0,07 промилле).

Еще один пешеход смертельно ранен в Вильнюсе в субботу вечером.