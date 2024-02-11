В субботу в Литве произошло несколько ДТП с участием пешеходов

10 февраля около 6.30 Рокишкисском районе, в деревне Скуоманту, на дороге Рокишкис-Юодупе-Онушкис-Ильзенбергас автомобиль VW Sharan сбил и ранил мужчину (1972 г. р.), который присел на корточки на проезжую часть дороги. Водитель (1966 г. р.) был трезв.
В тот же день в Швянченисе пострадал второй пешеход. Около 23. 25 на ул. Адутишкес автомобиль Ford Galaxy сбил и ранил мужчину (1969 г. р.), стоявшего на дороге на неосвещенном участке. Мужчина был госпитализирован. Пострадавший оказался в состоянии алкогольного опьянения (2,43 промилле). Водитель (1957 г. р.) также был немного пьян, у него установлено незначительное опьянение (0,07 промилле).
Еще один пешеход смертельно ранен в Вильнюсе в субботу вечером.
Delfi уже сообщила, что на пересечении улиц Ш. Баторю и Пучкорю в 19.04 автомобиль Mitsubishi Colt, которым управляла женщина (1957 г. р.), сбил вышедшего на улицу 60-летнего мужчину. Медики констатировали смерть мужчины. Авария произошла возле остановки общественного транспорта «Пучкоряй».
В связи с происшествием движение транспорта по ул. Ш.Баторо в сторону центра было закрыто на несколько часов. Машины должны были развернуться, вернуться в Науйойи-Вильня и ехать в сторону центра по улице Коялавичяус.
Около 23:41 в Вильнюсе, на перекрестке улиц Расу и Друйос автомобиль Subaru Fores, управляемый пьяным (0,44 промилле) мужчиной (1965 г. р.), при повороте налево не пропустил и ранил пешехода (1969 г. р.), переходившего пешеходный переход, она была госпитализирована.