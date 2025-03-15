В субботу утром водитель взятой напрокат машины совершил ДТП и сбежал с места происшествия

По данным полиции, информация о ДТП через систему e-Call поступила в 6.14 ч. Сообщалось, что в ДТП попал автомобиль Peugeot с 4 пассажирами.

Вскоре позвонил очевидец происшествия и сказал, что на перекрестке ул. Вяркю и Карейвю автомобиль взял на таран светофор. Людей в машине не было.

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По предварительным данным, люди, ехавшие на электромобиле компании Spark, с места происшествия сбежали, бросив машину.

В 9 ч. автомобиль Peugeot увезла служба техпомощи. Пока убирали место ДТП, движение регулировала полиция.