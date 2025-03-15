2025.03.15 12:21

В субботу утром водитель взятой напрокат машины совершил ДТП и сбежал с места происшествия

 

В субботу утром система автоматического вызова помощи сообщила о ДТП. На месте происшествия полиция обнаружила поврежденный автомобиль, который врезался в светофор.

По данным полиции, информация о ДТП через систему e-Call поступила в 6.14 ч. Сообщалось, что в ДТП попал автомобиль Peugeot с 4 пассажирами.

Вскоре позвонил очевидец происшествия и сказал, что на перекрестке ул. Вяркю и Карейвю автомобиль взял на таран светофор. Людей в машине не было.

По предварительным данным, люди, ехавшие на электромобиле компании Spark, с места происшествия сбежали, бросив машину.

В 9 ч. автомобиль Peugeot увезла служба техпомощи. Пока убирали место ДТП, движение регулировала полиция.

Delfi благодарит читателя Артура Петренко за видео!

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии