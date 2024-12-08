2024.12.08 14:03

В субботу полыхали пожары, уничтожившие имущество людей, человеческих жертв удалось избежать

 
ru.DELFI.lt
Gaisras Gurių soduose
Gaisras Gurių soduose
ФОТО: Jaunius Matonis | Delfi

В субботу сообщения о пожарах получили пожарные Каунасского района, Алитуса и Вильнюса.

Около 17.22 в единый центр помощи на телефон экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Каунасском р-не в сянюнии Самыляй, в деревне Лауменай на ул Решуту горит дом. К счастью, людям удалось спастись. Два человека самостоятельно покинули здание.

Примерно через пару часов, в 19.31 на контактный номер экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что в Алитусе, на ул. Вильтес горит квартира. Выяснилось, что в квартире загорелась кровать. Здесь люди также не пострадали.

В 20.04 поступило сообщение о том, что в городе Вильнюс на улице Уосю горит открытым пламенем заброшенное здание. Пожарные потушили возгорание менее чем за час. Потушив пожар, они осмотрели помещение. Людей внутри не было.

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