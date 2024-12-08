В субботу полыхали пожары, уничтожившие имущество людей, человеческих жертв удалось избежать

Около 17.22 в единый центр помощи на телефон экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Каунасском р-не в сянюнии Самыляй, в деревне Лауменай на ул Решуту горит дом. К счастью, людям удалось спастись. Два человека самостоятельно покинули здание.
Примерно через пару часов, в 19.31 на контактный номер экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что в Алитусе, на ул. Вильтес горит квартира. Выяснилось, что в квартире загорелась кровать. Здесь люди также не пострадали.
В 20.04 поступило сообщение о том, что в городе Вильнюс на улице Уосю горит открытым пламенем заброшенное здание. Пожарные потушили возгорание менее чем за час. Потушив пожар, они осмотрели помещение. Людей внутри не было.