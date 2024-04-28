В субботу днем во время рейда попались 16 нетрезвых водителей

Рейд проходил с раннего утра. До 12 ч. остановили 12 пьяных водителей.

В Пабраде (Евенченский район) были наказаны трое нетрезвых водителей - 0,93, 0,54 и 1,52 промилле.

В Пагиряй (Вильнюсский районе) попались двое нетрезвых водителей - 1,84 и 0,50промилле.

В Тракай задержали троих – алкотестер показал 0,46, 0,45 и 0,75 промилле. Там же был остановлен водитель без прав (он был лишен документа за нарушения ПДД).

В Салининкай остановили нетрезвого водителя - 1,35 промилле, еще один попался в Электренай - 0,58 промилле.

Двое нетрезвых водителей попались в Укмерге 0,56 и 0,63 промилле.

С 14.30 ч. рейд проходил в Вильнюсе, работали 9 экипажей. В столице остановили четверых нетрезвых водителей и в их числе рекордсмен: 0,74, 0,64, 0,57 и 2,08 промилле.