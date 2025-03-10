В столичном микрорайоне Пилайте зафиксированы хулиганы с огнетушителями

В воскресенье утром последствия „развлечения“ подростков обнаружила председатель жилтоварищества дома номер 2 по ул. Видуно Альвида Михайловскене.

„Двор весь белый, растения и машины белые“, – рассказала женщина. Она проверила записи видеокамер и поделилась ими в группе жителей района на фейсбуке

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„Может, у кого-то пропали огнетушители?“ – интересовалась Михайловскене. „Юные хулиганы-вандалы района ночью бесчинствовали около магазина Rimi и дома номер 2 на ул. Видуно, потом выбросили огнетушители около спортклуба Lemon Gym, перед этим они опрыскали из них окна, машины, двор и растения.

Родители, если ваши подростки не дома до 3 часов ночи, ничем хорошим они на улице не занимаются“.