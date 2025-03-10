2025.03.10 13:32

В столичном микрорайоне Пилайте зафиксированы хулиганы с огнетушителями

 

В ночь на воскресенье подростки, укравшие огнетушители в спортклубе, опрыскали из них стоявшие на стоянке автомобили.

В воскресенье утром последствия „развлечения“ подростков обнаружила председатель жилтоварищества дома номер 2 по ул. Видуно Альвида Михайловскене.

„Двор весь белый, растения и машины белые“, – рассказала женщина. Она проверила записи видеокамер и поделилась ими в группе жителей района на фейсбуке

„Может, у кого-то пропали огнетушители?“ – интересовалась Михайловскене. „Юные хулиганы-вандалы района ночью бесчинствовали около магазина Rimi и дома номер 2 на ул. Видуно, потом выбросили огнетушители около спортклуба Lemon Gym, перед этим они опрыскали из них окна, машины, двор и растения.

Родители, если ваши подростки не дома до 3 часов ночи, ничем хорошим они на улице не занимаются“.

По данным представителя Вильнюсской полиции Лореты Кайрене, около 3 ч. ночи поступило сообщение о том, что двое подростков из огнетушителей опрыскивали машины. Когда звонивший в полицию сделал подросткам замечание, они разбежались в разные стороны.

На месте происшествия полиция обнаружила белый от порошка автомобиль Toyotą Prius. Около машины был оставлен огнетушитель. Об инциденте полиция информировала хозяйку машины. Женщина осмотрела машину и сказала, что никаких претензий у нее нет. Она решила сначала помыть машину, потом выяснить, не был ли нанесен ущерб.

Полиция подозревает, что ветром порошок унесло и на другие машины и кусты.

В понедельник выяснилось, что подростки украли огнетушители в спортклубе Lemon gym. Лица подростков попали на камеры клуба.

Председатель жилтоварищества планирует обратиться в полицию. „Стены забрызганы, растения, двор. Придется чистить.В следующий раз огнетушители из окон бросать начнут“, – опасается Михайловскене.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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