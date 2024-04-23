В столичном микрорайоне Пилайте компания незаконно вырубила 34 дерева

Сообщается, что 9 апреля сотрудники ДООС получили сообщение о вырубке деревьев в Вильнюсе на улице Прегляус. В ходе проверки установлено, что незаконно вырублены 4 сосны и 30 охраняемых берез.

По данным Департамента, компания должна будет возместить ущерб, нанесенный природе незаконной вырубки деревьев, – более 11 тыс. евро.