2024.04.23 10:43

В столичном микрорайоне Пилайте компания незаконно вырубила 34 дерева

 
ущерб оценивается в 11 000 евро
ELTA
ru.DELFI.lt
Nukirstas medis
Nukirstas medis
ФОТО: Vilniaus RAAD nuotr.
Как сообщили в Департаменте охраны окружающей среды (ДООС), в столичном микрорайоне Пилайте компания незаконно вырубила 34 охраняемых дерева.

Сообщается, что 9 апреля сотрудники ДООС получили сообщение о вырубке деревьев в Вильнюсе на улице Прегляус. В ходе проверки установлено, что незаконно вырублены 4 сосны и 30 охраняемых берез.

По данным Департамента, компания должна будет возместить ущерб, нанесенный природе незаконной вырубки деревьев, – более 11 тыс. евро.

Отмечается, что на принадлежащем компании частном участке земли планировалось строительство. У компании было разрешение на перенос деревьев в другое место, однако она не имела права вырубить деревья.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии