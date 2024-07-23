В столице с подземной парковки угнан автомобиль Lexus стоимостью 30 000 евро

Как сообщили в Департаменте полиции, преступление на улице Калварию было замечено в понедельник утром, около 8.30 ч.

За хищение чужого имущества путем проникновения в помещение либо хищение чужого имущества в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде штрафа или ограничения свободы, либо ареста, либо лишения свободы на срок до шести лет.