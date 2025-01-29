В столице мошенники выманили у жителей 33 500 тысяч евро

По данным правоохранительных органов, во вторник в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратилась женщина (1943 г.р.), которая сообщила, что в тот же день примерно в 11.10 час. в Вильнюсе, когда она находилась дома, ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее внучка попала в дорожно-транспортное происшествие и требуются деньги.