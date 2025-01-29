2025.01.29 09:24

В столице мошенники выманили у жителей 33 500 тысяч евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
sukčius
sukčius
ФОТО: Shutterstock

Мошенники обманным путем выманили у жителей столицы 33,5 тыс. евро, сообщает полиция.

По данным правоохранительных органов, во вторник в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратилась женщина (1943 г.р.), которая сообщила, что в тот же день примерно в 11.10 час. в Вильнюсе, когда она находилась дома, ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее внучка попала в дорожно-транспортное происшествие и требуются деньги.

Примерно в 15.00 час. в квартиру женщины пришел неизвестный молодой человек, которому женщина передала 26 000 евро.

Как указывает Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда, во вторник, с 10 час. до 10 час. 50 мин. в Вильнюсе неизвестные, представившись сотрудниками полиции, обманом выманили у женщины (1937 г.р.) 7 500 евро.

Начаты досудебные расследования по факту мошенничества.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии