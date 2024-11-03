В столице мать и двое детей отравились угарным газом

О происшествии по номеру 112 сообщили врачи скорой, которые в 17.33 ч., приехали по вызову в многоквартирный дом на ул. М.-К.Чюрлёнё и обнаружили троих отравившихся газом пострадавших.

Всех пострадавших немедленно вывели на свежий воздух, об инциденте сообщили по номеру 112. На место происшествия выехали пожарные-спасатели, полиция и аварийная служба газовой компании.

Полицейские указали, что пострадала женщина и двое ее малолетних детей (2011 и 2014 г.р.), их увезли в больницу на осмотр. На месте происшествия выяснилось, что люди, скорее всего, отравились угарным газом.

Обстоятельства происшествия выясняют специалисты. Окружающим опасность не грозит.