В столице и Вильнюсском районе мошенники выманили у жителей около 43 000 евро

По данным Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда (ГКПВУ), в среду в Вильнюсе, около 9.30 час., неизвестные, позвонив женщине (1949 г. р.) по телефону и представившись сотрудниками компании Google и банка, похитили с ее банковских счетов 6590 евро.

В четверг в Вильнюсский ГКП обратился мужчина (1963 г. р.), который сообщил, что с 20 августа по 26 августа в Вильнюсском районе неизвестные позвонили по телефону и предложили инвестировать, в результате чего мужчина лишился около 36 508 евро.