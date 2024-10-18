2024.10.18 09:43

В столице и Вильнюсском районе мошенники выманили у жителей около 43 000 евро

 
Гитис Панкунас
ELTA
ru.DELFI.lt
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Shutterstock

От рук мошенников пострадали жители Вильнюса и Вильнюсского района, которые лишились в общей сложности 43 тыс. евро, сообщили в полиции.

По данным Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда (ГКПВУ), в среду в Вильнюсе, около 9.30 час., неизвестные, позвонив женщине (1949 г. р.) по телефону и представившись сотрудниками компании Google и банка, похитили с ее банковских счетов 6590 евро.

Начато предварительное расследование по факту мошенничества.

В четверг в Вильнюсский ГКП обратился мужчина (1963 г. р.), который сообщил, что с 20 августа по 26 августа в Вильнюсском районе неизвестные позвонили по телефону и предложили инвестировать, в результате чего мужчина лишился около 36 508 евро.

Собраны материалы для предварительного расследования мошенничества.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии